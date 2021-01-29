От 39 до 92 лет: жертвами коронавируса в Волгоградской области стали еще 5 человек

Медикам по-прежнему не удается спасти всех пациентов с COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области от коронавируса скончались уже 598 жителей. 29 января в регионе зафиксировали 5 летальных исходов. Жертвами по-прежнему становятся люди с хроническими заболеваниями, причем не только старшего, но и среднего возраста. Кто-то затягивает с обращением к медикам, а кому-то не помогает амбулаторное лечение. За последние сутки скончались двое мужчин и 3 женщины. У всех были проблемы с сердцем и другие сопутствующие заболевания.

39-летний волгоградец оказался в Клинической больнице скорой медицинской помощи №15 уже в тяжелом состоянии. Медики не установили дату и способ заражения. У молодого мужчины кроме заболевания сердца были проблемы с кроветворной системой. При первых признаках недомогания вызвала врача 92-летняя жительница Волгограда. Не смотря на возраст и хронические заболевания, в том числе эндокринной системы, ей назначили лечение на дому. Но оно не помогало. Тогда пожилую женщину госпитализировали в 7-ю больницу. Но спасти пациентку не удалось.

Также амбулаторное лечение прописали 63-летней жительнице Иловлинского района, которая сразу же обратилась к врачам. Только когда ее состояние ухудшилось, женщину положили в ковидный госпиталь при Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере. У пациентки были хронические заболевания органов дыхания.

Через 5 дней после заболевания обратилась за медпомощью 81-летняя волгоградка. Ее направили в инфекционный стационар при Волгоградской областной клинической психиатрической больнице №2. Пенсионерка страдала проблемами органов дыхания. Спустя 4 дня после первых признаков коронавируса оказался в Волгоградской областной клинической инфекционной больнице №1 50-летний волгоградец. Но болезнь развивалась молниеносно.