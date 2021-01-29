В Волгоградской области на благоустройство в 2021 потратят почти миллиард рублей

Работы по благоустройству стартуют, как только позволит погода. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Из регионального бюджета Волгоградской области выделили дополнительные средства на благоустройство в Светлом Яру и в Волгограде. Как уточняют в комитете ЖКХ, в 19-ти городах области и в рабочем поселке Светлый Яр в общей сложности в этом году приведут в порядок 12 внутридворовых и не менее 79 общественных территорий. Общая сумма затрат составит почти 1 миллиард рублей, а если точнее - 919,13 миллионов рублей (средства из федерального бюджета), еще 62,84 миллиона выделили из региональной казны, и 6,93 миллиона - из местного.

Напомним, что территории, которые будут обновлять в этом году, выбрали сами волгоградцы в рамках голосования, прошедшего в апреле-июле 2020 года.

- В 2021 году голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая: волгоградцы будут выбирать проекты благоустройства на 2022 год, - уточняют в администрации региона.