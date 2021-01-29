Андрей Бочаров выразил соболезнования по случаю смерти Василия Ланового

Василий Лановой всегда был почетным гостем в Волгограде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соболезнования от имени жителей региона и себя лично семье и близким Народного артиста СССР Василия Ланового, чья жизнь оборвалась сегодня 29 января 2021 года.

«Творческая работа мастера, его твердая гражданская позиция навсегда останутся в памяти как образец искреннего служения Родине», - отметил в своем послании глава региона.

Надо сказать, что Василий Лановой был в Волгограде частым гостем. Он приезжал на празднование 75-летия со дня победы в Сталинградской битве, потом в 2019-м в Центральном концертном зале выступал со своим моноспектаклем.

«Сталинград для меня, человека, который жил при оккупации, особый город. Я помню, как дедушка сказал мне, что в этом городе врагу дали отпор. И сейчас, на волгоградской земле, я чувствую глубочайшую благодарность великому поколению, которое изменило ход истории», - отметил Лановой во время визита в Волгоград в 2019-м.

Василий Лановой был сопредседателем движения «Бессмертный полк» и именно он запустил акцию «Спасибо за верность, потомки!», которая объединила тысячи волгоградских школьников.