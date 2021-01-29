Под Волгоградом водитель на «ВАЗе» сбил двух пешеходов

ДТП во Фроловском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сразу 2 пешехода оказались под колесами «ВАЗ-21099» в городе Котово Волгоградской области. 28 января около половины восьмого вечера 20-летний парень за рулем легковушки ехал по улице Мира. Напротив дома №112а он сбил двух женщин в возрасте 41 и 43 года, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД. Они переходили дорогу по «зебре», которая не регулируется светофором. А на их одежде не было светоотражающих элементов на одежде. Пешеходы получили различные травмы, их увезли в больницу.

Во Фроловском районе «ВАЗ-211540» влетел в автобус. 49-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. Его вынесло на встречную полосу, где двигался в «ПАЗ 32053-70». Удар был сильным, от которого у «ВАЗа» смялась передняя часть. Травмировался и сам водитель легковушки. Его госпитализировали.

Еще одна авария с пострадавшим накануне случилась в Волгограде. Утром 42-летний мужчина выезжал со двора дома №63а на улице Качинцев в Дзержинском районе на «Lexus RX-350». По главной дороге ехала машина «ЗАЗ Sens», которую внедорожник не пропустил. В результате ДТП скорая с травмами забрала 32-летнюю женщину, которая управляла автомобилем «ЗАЗ».