Волгоградская служба занятости предложит безработным вакансии HeadHunter

Найти предложения о работе станет немного проще. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 февраля 2021 года банк вакансий интерактивного портала комитета по труду и занятости населения Волгоградской области пополнят предложения онлайн-платформы HeadHunter. Расширят возможности волгоградцев, которые ищут работу, и цифровые инструменты рекрутинговой компании. Все это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между ведомством и сервисом по поиску работы и подбору персонала.

Как сообщили в облкомтруда, интерактивный портал трудоустройства и сегодня востребован волгоградцами. В 2020 году пользователи интернета на него зашли более 300 тысяч раз, а в банке вакансий на сегодня более 27 тысяч предложений работы. На hh.ru в регионе размещают более 5 тысяч вакансий каждый месяц. Так что найти подходящую работу волгоградцам будет проще. Тем более, что для выпускников, молодых мам, пенсионеров и предпенсионеров, людей с ограничениями по здоровью тоже есть вакансии.