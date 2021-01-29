Под Волгоградом директор фирмы больше года не платил зарплату сотрудникам

В Быковском районе Волгоградской области директор фирмы, которая занималась поставкой питьевой воды в один из местных поселков, пойдет под суд. А все за то, что он не платил своим сотрудникам зарплату. Вернее платил, но редко и частями.

Как выяснилось, этот бизнесмен платил подчиненным раз в три-четыре месяца. А работали у него на фирме четыре человека - два водителя, бухгалтер и специалист отдела кадров.

- Общая сумма задолженности перед работниками в разные периоды времени составляла почти 600 тысяч рублей. Притом, что деньги на счетах фирмы были, - говорят в следственном управлении.

И неизвестно, сколько бы еще люди терпели этот беспредел, если бы не прокурорская проверка, которая и вскрыла данный факт. Прокуратура передала материалы следователям, а сотрудники Николаевского МСО СУ СК по региону него завели на директора уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат».

И что примечательно, как только была организована доследственная проверка, директор фирмы тут же нашел деньги, чтобы погасить все долги перед своими сотрудниками. Но ответственности за совершенное ему уже не избежать.

- Ведется следствие, в ходе которого установят все обстоятельства совершенного преступления, - добавляют в СУ СК по Волгоградской области.