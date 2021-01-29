В Волгограде замгендиректора оборонного завода отправили в колонию за хищение 117 миллионов рублей

Фото из архива КП.

Сегодня, 29 января 2021 года, суд Краснооктябрьского района Волгограда поставил точку в громком деле бывшего заместителя гендиректора АО «ФНЦП «Титан-Баррикады» Сергея Христофорова, которого поймали на многомиллионном хищении денег предприятия. Его приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, Сергея Христофорова уличили в хищении 117 миллионов рублей при заказе комплектующих для ракетного комплекса.

- Еще в 2014 году ОАО «ЦКБ «Титан» и ООО Торговый дом «Уральский металл» заключили два контракта: один на поставку металлопроката (на сумму 117 миллионов рублей), второй – на его последующую перекатку в лонжероны (на сумму 78,6 миллионов рублей). Но впоследствии Христофоров и технический директор уральского завода Лебедко решили не исполнять контракт на поставку слябов. Они перезаключили договор, а волгоградский завод дважды оплатил за металл, - поясняют мошенническую схему в Волгоградском областном суде.

Полученные от аферы деньги поделили: Христофоров получил 4 миллиона рублей, Лебедко – 91 миллион. Оставшуюся сумму Лебедко оставил на счету ООО ТД «Уральский металл» «для сокрытия преступной схемы и демонстрации своему руководству наличия прибыли». К слову, уральского махинатора уже отправили за решетку.

Волгоградский облсуд оставил за гражданским истцом право потребовать возмещения ущерба в размере 117-ти миллионов рублей в судебном порядке.

- Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - уточнили в пресс-службе судов Волгоградской области.