Чтобы не скрывали выручку: в Волгоградской области пытаются обелить сферу общественного питания

В кафе или ресторанах не могут не выдавать чеки за заказ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области не все предприятия общепита работают «в белую». Некоторые кафе предпочитают скрывать свою реальную выручку, чтобы заплатить меньше налогов. Обычно этим занимаются те предприятия, где и еда не совсем вкусная. Чтобы предприниматели не нарушали закон и более ответственно подходили к своей работе, Федеральная налоговая служба в регионе начала реализацию проекта «Общественное питание».

- Проект призван выработать механизмы и предложения, которые позволят вывести предприятия общественного питания из теневого сектора, разъяснить налогоплательщикам важность соблюдения законодательства по применению контрольно-кассовой техники и работы в правовом поле, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области.

В рамках проекта специалисты УФНС провели совещания с предпринимателями, властью и Роспотребнадзором. В регионе надеются, что проект позволит выиграть и потребителям, и бизнесу. Он создаст чистую конкурентную среду, бюджет будет пополнятся налоговыми поступлениями. Улучшится и качество оказанных услуг в заведениях общепита.

Помогут выявить предпринимателей, которые работают «в черную», и посетители кафе, ресторанов, баров, столовых. При оплате нужно попросить чек и сверить, верна ли сумма заказа. Если возникают проблемы и нарушения, то каждый волгоградец может пожаловать через мобильное приложение «Проверка чека». Его разработала налоговая служба. С помощью программы можно моментально проверить легальность кассового чека и направить жалобу.