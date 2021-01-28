Под Волгоградом сутки искали пропавшую школьницу

Полиция нашла пропавшую девушку на автовокзале Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне, 27 января, в городе Камышин Волгоградской области начались поиски 17-летней школьницы. Ее родители забили тревогу: дочь не вернулась после уроков. Они не могли предположить, куда девушка могла исчезнуть. Полицейским понадобилось около суток, чтобы отыскать нарушительницу спокойствия. 28 января ее нашли на вокзале, где она садилась в автобус, который отправлялся в Москву. Но уехать школьница не успела.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было. Оказалось, что юная камышанка решила бросить школу и начать взрослую жизнь. Но не в родном городе, а в столице. В Москве она планировала найти работу. Только никого об этом, видимо, не предупредила. Но пока девушке все-таки лучше оставаться с родителями. Полицейские передали школьницу родственникам.