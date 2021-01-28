Заработали не менее 55 миллионов: в Волгограде поймали организаторов подпольного нефтезавода

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На территории промышленной базы в Красноармейском районе Волгограда работал подпольный нефтезавод. Полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ и Ростехнадзора поймали его двух организаторов. Следствие считает, что они не прошли регистрацию в установленном порядке. И в обход закона наладили производство и переработку мазута и дизельного масла. Нефтепродукты они реализовывали своим постоянным покупателям. Несостоявшиеся нефтемагнаты незаконным путем заработали не менее 55 миллионов рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, на территории базы находились наполненные резервуары с горюче-смазочными материалами, сливные устройства и грузовой автомобиль с цистерной. На нем нефтепродукты перевозили на переработку. Спецслужбы изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и пробы горюче-смазочных материалов. Следственное управление регионального Главка МВД возбудило уголовное дело.