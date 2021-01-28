«Сливала» телефонные разговоры волгоградцев: под суд идет экс-директор офисов сотовой связи

Женщина продавала сведения телефонных разговоров сообщнику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Волгограда ждет суда. Она работала директором офисов компании сотовой связи и занималась противозаконными делами. 39-летняя женщина продавала сведения о телефонных разговорах волгоградцев. Длилось это с июля 2018 года по февраль 2020 года. Все сведения о звонках она копировала на свой мобильник и передавала сообщнику за вознаграждение, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. За 1,5 года были проданы разговоры 40 абонентов.

Бывший директор офисов сотовой связи обвиняется по двум статьям – «Нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации с использованием служебного положения», рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Материалы уголовного дела направили в суд. Волгоградке грозит до восьми лет лишения свободы. Они полностью признала вину.

Уголовное дело в отношении сообщника, которому продавались телефонные звонки абонентов, выделили в отдельное производство. Оно пока расследуется.