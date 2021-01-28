2 февраля на дороги Волгограда выйдет взвод регулировщиц в форме военных лет

Девушек-регулировщиц можно будет увидеть 2 февраля на центральных улицах Волгограда. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Уже больше десяти лет подряд в день празднования годовщины победы в Сталинградской битвы на дороги Волгограда выходит взвод девушек-регулировщиц. Все, как на подбор – красивые, статные и в форме военных лет. Это 2 февраля не станет исключением: 39 регулировщиц будут стоять на центральных улицах, а также у памятных мест города-героя.

- Зимние тулупы, шапки, планшеты и флажки - все это неотъемлемые атрибуты зимней формы регулировщиц. Формы образца военных лет сшиты по индивидуальному заказу на каждую девушку, - говорят с ГУ МВД по Волгоградской области.

Эти регулировщицы, как заметил президент РФ Владимир Путин, когда приезжал в Волгоград на празднование 75-летия победы в Сталинградской битве, «создают особый историко-патриотический колорит и позволяют окунуться в незабываемую атмосферу далеких послевоенных лет».

Сегодня глава регионального Главка генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко лично проверил готовность взвода к несению службы на дорогах Волгограда, и остался доволен.

- Девушки продемонстрировали навыки владения флажками, при помощи которых в военные годы регулировщицы пропускали колонны машин по фронтовым дорогам, - уточняют в ГУ МВД по региону.