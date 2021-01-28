Самому молодому было 39 лет: коронавирус в Волгоградской области убил еще 6 жителей

Коронавирус продолжает убивать волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Смертность от коронавируса в Волгоградской области ниже не становится. В новом году жертвами ковида официально признали уже 135 умерших. 28 января подтвердили 6 летальных исходов, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Вирус остается смертельным для пациентов с хроническими заболеваниями.

Коронавирус стал причиной смерти у 39-летнего волгоградца. У него было врожденное заболевание сердечно-сосудистой системы. При симптомах ковида он сразу обратился в поликлинику, где ему назначили амбулаторное лечение. Но лучше мужчине не становилось. Не спасли его и специалисты в Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн. Не редко, что пациенты при недомогании сразу же обращаются за медпомощью, но им прописывают лечение от коронавируса на дому, которое не помогает. То же самое было у 56-летней жительницы Котельниковского района. Ее состояние ухудшалось, несмотря на своевременное обращение к врачу и принимаемые лекарства. Потом ее положили в местную ЦРБ, но ковид, к сожалению, победить не удалось. У пациентки были проблемы с эндокринной системой.

При первых симптомах недомогания пошел к терапевту и 57-летний житель Урюпинска. Назначенное амбулаторное лечение положительной динамики не дало. Мужчина с хроническими заболеваниями сердца и органов дыхания оказался на больничной койке Урюпинской ЦРБ. Но время было упущено.

11 дней пыталась побороть коронавирус самолечением 66-летняя пенсионерка из Городищенского района. Но болезнь прогрессировала. Когда она обратилась к медикам, ее сразу же направили в ЦРБ. У женщины были хронические заболевания эндокринной системы.

Еще 2 жителя Волгоградской области оказались в ковидных стационарах в тяжелом состоянии. Медики не смогли установить способ и дату заражения у 56-летнего волгоградца и 73-летней жительницы Михайловки. Мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. У пенсионерки были проблемы с сердцем и эндокринной системой.