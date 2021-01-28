В Волгограде и Волжском больше сотни заболевших коронавирусом за сутки

География распространения COVID-19 в Волгоградской области на 28 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 января 2021 года в Волгоградской области стало на 242 заболевших новой коронавирусной инфекцией больше. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе. При этом больше всего зараженных, как это было раньше, не в Волгограде (59 человек), а в Волжском (68 новых случаев).

Также опасный вирус нашли у жителей еще 18 районов. В Михайловском районе - 20 случаев, в Камышинском и Котельниковском еще по 12 человек получили положительные тесты на ковид, в Жирновском – плюс 11, по 10 инфицированных в Старополтавском и Урюпинском районах. В остальных 12 муниципалитетах от 1 до 7 пациентов (это Фроловский, Среднеахтубинский, Городищенский, Палласовский, Быковский, Ленинский, Чернышковский, Николаевский, Новоаннинский, Алексеевский, Дубовский и Нехаевский районы).

Отметим, что среди заболевших один младенец, три ребенка до 6 лет, один – от 7 до 14-ти и 3 подростка. Больше всего случаев приходится на возрастную категорию от 30 до 49 лет – 88.