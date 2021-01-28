Волгоградку лишили выплат на ребенка по ошибке соцзащиты

Мамочке пришлось обратиться в прокуратуру и суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд Волгограда после иска прокуратуры помог 29-летней маме получить положенные ей выплаты на первого ребенка. Женщина исправно получала пособия до того момента, когда ее дочке исполнился годик. Затем она обратилась в соцзащиту своего района с заявлением о продлении ежемесячной выплаты, однако ей отказали. Причина оказалась проста: доходы семьи превышали норму.

- В 2019 году такая величина составляла 14 959 рублей на человека, в то время как доход семьи на момент обращения был 16 587 рубля. При этом в доход семьи включались ежемесячные пособия, которые выплачивались до момента достижения ребенком заявителя одного года, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Когда 2020 году в закон о ежемесячных выплатах внесли изменения и из них исключили данное пособие, мамочка смогла добиться от соцзащиты положительного ответа. Однако за тот период, пока она добивалась правды, выплат так и не было. Это и стало поводом для иска. Прокуратура взяла на личный контроль исполнение решения суда.