Пропускал 5 мячей на «Волгоград Арене»: «Ротор» берет нового вратаря

Игорь Обухов. Фото: ФК "СКА-Хабаровск".

Пока у футболистов и тренеров «Ротора» выходные между сборами, клуб берет еще одного новичка. В волгоградской команде будет новый голкипер. О том, что сине-голубым нужен еще один страж ворот, ранее говорил главный тренер Александр Хацкевич. Карьеру в «Роторе» продолжит Игорь Обухов. Пока сине-голубые не объявили об этом трансфере. О переходе сообщили в уже бывшем клубе вратаря хабаровском СКА, который выступает в ФНЛ.

Игорю Обухову 24 года. Он родился 29 мая 1996 года в Санкт-Петербурге. Был в молодежной команде «Зенита». Но за основу сине-бело-голубых не выступал, защищал цвета «Зенита-2» и скитался по арендам в «Тюмень», тульский «Арсенал», хабаровский СКА. В 2020 году подписал полноценный контракт с дальневосточниками. Как сообщает «КП-Волгоград», за «армейцев» голкипер сыграл 43 матча, в которых пропустил 48 мячей. 5 из них влетели на «Волгоград Арене» 29 сентября 2019 года, когда «Ротор» победил хабаровчан со счетом 5:3. Обухов имеет опыт выступлений за юношескую и молодежную сборные России.

Добавим, Игорь Обухов стал пятым новичком «Ротором» текущей зимой. Ранее команду пополнили Дмитрий Шомко, Иван Маевский, Алексей Щеткин и Гиорги Арабидзе.