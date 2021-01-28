В Волгоградской области установили прожиточный минимум на 2021 год

И с этим минимумом волгоградцам жить весь год. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В администрации Волгоградской области установили прожиточный минимум на 2021 год. Как следует из документа, представленного на сайте администрации, составит он 10 тысяч 158 рублей в расчете на душу населения.

Напомним, что начиная с этого года, в России прожиточный минимум устанавливается один раз в год (а не как ранее – ежеквартально). Кроме того, теперь прожиточный минимум рассчитывается на основе стоимости продуктов, включенных в состав минимальной потребительской корзины и зависит от медианного среднедушевого дохода (соотношение должно составлять 42%).

Для сравнения, прожиточный минимум в целом по России на душу населения на 2021 год установлен в размере 11 тысяч 653 рубля. Как видите, у волгоградцев он на полторы тысячи меньше.

Отличаются величины и по остальным категориям. Так, в Волгоградской области прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году будет составлять 10 тысяч 892 рубля. Тогда, как по России – 12 тысяч 702 рубля.

Минимум для волгоградских пенсионеров установили в размере 9020 рублей. В России – 10 тысяч 022 рубля.

Для детей в Волгоградской области эта величина составляет 10 тысяч 414 рублей. Для России этот показатель равен 11 тысяч 303 рубля.

Отметим, что именно от величины прожиточного минимума зависит нуждается ли человек в социальной поддержке или нет. Также эта величина используется для расчета пособий.