Под Волгоградом селянину грозит два года тюрьмы за дрова

Мужчине грозит два года тюрьмы за вырубку кленов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под уголовную статью «Незаконная рубка деревьев» попал 49-летний житель одного из сел Чернышковского района Волгоградской области. Он использовал деревья из ближайшей лесопосадки для отопления своего дома, однако его действия с точки зрения закона караются. И строго.

- 25 января 2021 года участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Чернышковскому району при обходе административного участка обнаружил, что в лесопосадке неизвестным вырублено десять кленовых деревьев, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Лесоруба нашли быстро: на его участке находились заготовленные дрова. Вину свою отрицать мужчина не стал, но признался, что не понимал незаконности своих действий. И хоть деревья понадобились для благой цели, все-таки не у каждого еще есть газовое отопление, мужчине грозит до двух лет тюрьмы.