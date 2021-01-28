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Общество

Под Волгоградом селянину грозит два года тюрьмы за дрова

Мужчина использовал за отопления дома деревья клена
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Мужчине грозит два года тюрьмы за вырубку кленов.

Мужчине грозит два года тюрьмы за вырубку кленов.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под уголовную статью «Незаконная рубка деревьев» попал 49-летний житель одного из сел Чернышковского района Волгоградской области. Он использовал деревья из ближайшей лесопосадки для отопления своего дома, однако его действия с точки зрения закона караются. И строго.

- 25 января 2021 года участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Чернышковскому району при обходе административного участка обнаружил, что в лесопосадке неизвестным вырублено десять кленовых деревьев, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Лесоруба нашли быстро: на его участке находились заготовленные дрова. Вину свою отрицать мужчина не стал, но признался, что не понимал незаконности своих действий. И хоть деревья понадобились для благой цели, все-таки не у каждого еще есть газовое отопление, мужчине грозит до двух лет тюрьмы.