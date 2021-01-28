С 1 февраля волгоградские студенты возвращаются к учебе в вузы и ссузы

Студенты возвращаются за парты. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Эта новость порадует не всех студентов, но с 1 февраля в Волгоградской области все вузы и ссузы возвращаются к обычной работе. А это значит, что студенты вернутся к привычному графику учебы в очной форме. Такое решение сегодня, 28 января 2021 года, было принято на заседании регионального оперштаба.

При этом в оперштабе акцентируют внимание на том, что все учебные заведения Волгоградской области обязаны неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и правила, и организовать работу согласно рекомендациям главного государственного санитарного врача по Волгоградской области.

Напомним, что в сентябре волгоградские студенты успели немного поучиться в привычном формате - с посещением лекций и практик, но с 6 октября 2020 года, когда обстановка с коронавирусом в регионе вновь стала обостряться, сузы и ссузы вновь вернули на дистанционный формат обучения.