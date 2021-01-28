В Волгограде осудят членов ОПГ за 16 кило наркотиков

Расследование уголовного дела в отношении наркоторговцев, которое проводили сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области, завершено. В ближайшее время 7 членов ОПГ предстанут перед судом. Помимо них двое уже находятся на скамье подсудимых. Как известно из материалов уголовного дела, девять жителей разных городов, в том числе Волгограда, Астрахани, Владимира, Липецка, сообща торговали запрещенными веществами в девяти регионах России. Нарколаборатория находилась в одном из поселков Владимирской области.

- Двое участников изготавливали наркотики, четверо работали в качестве курьеров, а остальные занимались хранением, фасовкой на мелкие партии, а также раскладкой, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Полицейские поймали банду в апреле 2019 года, изъяв 16 кило разных наркотиков – от мефедрона до амфетамина. В ходе расследования провели 15 обысков, составили 77 томов. Несмотря на собранные доказательства, не все сознались в преступлениях. Однако в отношении каждого возбудили по несколько уголовных статей, санкции которых предусматривают серьезные наказания вплоть до пожизненного заключения.