Депутаты гордумы Волгограда поддержали передачу школьных столовых в концессию

Инвестор уже пообещал вложить миллионы в модернизацию школьных столовых. Фото: Юлия Данильченко

Депутаты Волгоградской гордумы сегодня поддержали инициативу передачи школьных столовых в концессию. В течение двух дней народные избранники голосовали в заочной форме, сегодня подвели результаты – 32 голова «за» из 35-ти участвовавших.

Напомним, что сейчас все столовые образовательных учреждений Волгограда являются муниципальными. Теперь хотят привлечь инвестора, который в рамках муниципально-частного партнерства обновит оборудование в школьных столовых и организует качественное питание нашей детворы. Такое предложение к мэрии уже поступило от ООО «Школьное кафе». Эта компания готова «забрать» 22 школьные столовые и пищеблоки сроком на 20 лет и заняться их модернизацией.

- Отметим, что депутаты согласились только с тем, чтобы администрация рассмотрела вариант передачи столовых концессионеру. А кто станет инвестором, определят на торгах, в которых сможет принять участие любая компания, - акцентируют в гордуме.

- Проект соглашения обязательно будет вынесен на широкое обсуждение. А депутаты создадут рабочую группу, которая будет внимательно изучать все вопросы, возникающие при организации процедуры передачи в концессию, - обещает первый зампредседателя гордумы Волгограда Андрей Гимбатов.