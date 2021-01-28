Расстреляли из ружья: волгоградские волонтеры ищут хозяев псу с тремя лапами

Фото: волонтеры.

Пса по кличке Белый нашли еще в октябре 2018 года с чудовищными ранениями Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от школы №76. Собаку расстреляли в упор из ружья. Зоозащитница Наталия Грандовская, которая взялась спасать животное, написала заявление в полицию по факту жестокого обращения. Первые фото с места происшествия и клиники – не для слабонервных. Но волонтер Наталия привыкла браться за самые непростые случаи.

Все это время питомца лечили: пришлось удалить переднюю лапу и ухо. А потом долгое время реабилитации в одном из лучших столичных центров, ведь нужно было научить пса передвигаться. Спустя годы Беленький готов стать любимцем в новой семье. Волонтеры ищут хозяев не только в Волгограде, но и в Москве. Готовы помочь с транспортировкой, консультациями.

Подробную информацию и контакты можно найти по ссылке.