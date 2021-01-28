1 и 2 февраля в Волгограде перекроют для машин Площадь Павших Борцов

Автовладельцев просят заранее убрать свои машины с площади на эти дни. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоград готовится отмечать 78-ю годовщину Победы в Сталинградской битве. Правда, в этом году 2 февраля в городе не будет массовых шествий и празднеств из-за коронавируса. Но ряд мероприятий все же запланировано. В частности, волгоградцам по ТВ покажут театрализованную реконструкцию сталинградского митинга Победителей 1943 года. Репетиция пройдет 1 февраля, сам митинг – 2 февраля. Поэтому в эти дни Площадь Павших Борцов в Волгограде закроют для машин.

- В день подготовки и проведения мероприятий Площадь Павших Борцов и подъездные пути закроют для автомобилей, - предупреждают в мэрии.

И просят автовладельцев заблаговременно убрать свой транспорт с парковочных площадок и указанных улиц.

Отметим, что в этом митинге Победителей, как 78 лет назад, на главной площади города соберутся солдаты и мирные жители Сталинграда. Их роли исполнят реконструкторы военно-исторического клуба «Пехотинец». Всего в театрализованном действии будет задействовано более 300 человек, плюс квалеристы.

- По сценарию под залпы оружейного салюта появится на площади и командующий 62-й армии, генерал-лейтенант Василий Чуйков. Как и 78 лет назад, он обратится к собравшимся с торжественной речью. А в завершении все участники марша Победителей исполнят песню «Катюша», - анонсируют мероприятие в администрации Волгограда.