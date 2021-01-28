В центре Волгограда водитель иномарки сбил пенсионерку

За минувшие сутки в регионе зафиксировано всего два ДТП с пострадавшими. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На удивление вчерашний день, 27 января, прошел в Волгоградской области без эксцессов и даже без серьезных ДТП. За минувшие сутки в сводке полиции зафиксировано всего две аварии, в которых пострадали люди. И, к счастью, обошлось без жертв.

Как сообщают в ГУ МВД по региону, обе аварии вчера, 27 января, произошли утром. В 08.30 в Красноармейском районе 63-летний водитель «УАЗ-390995» протаранил «девятку» и сам оказался в больнице.

- Водитель «УАЗа» ехал по трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск» в сторону Красноармейского района и на 11-м километре при повороте налево не уступил дорогу «ВАЗ-21093», за рулем которой находился 41-летний мужчина, - уточняют подробности ДТП в региональном Главке.

А а полдень в Ворошиловском районе по вине 52-летнего водителя «Тойоты Фортунер» пострадала 63-летняя женщина. Мужчина на иномарке так разогнался по улице Рабоче-Крестьянской, что не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил волгоградку, которая как раз переходила дорогу по «зебре».

- Женщину с травмами госпитализировали, - сообщают в полицейском ведомстве.