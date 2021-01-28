Волгоградка ударила продавца по голове за просьбу надеть маску

Многие давно свыклись с масочным режимом, который действует в Волгоградской области с марта прошлого года. Но некоторые все еще устраивают скандалы, не желая мириться с этим простым правилом. Накануне в одном из обувных магазинов ТЦ «Акварель» случился неприятный инцидент, по факту которого полицейские проводят проверку: буйная покупательница напала на продавщицу.

Это случилось после простой просьбы надеть маску, прозвучавшую в адрес двух клиенток. Однако одна потребовала книгу жалоб, а вторая стала снимать происходящее на телефон. На этом конфликт не исчерпал себя.

- Продавец объяснила, что покупатель находится в служебном помещении, вход в которое покупателям запрещен, и попросила прекратить видеосъемку. Между покупателем и продавцом возник конфликт, в ходе которого женщина ударила продавца по голове телефоном, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что масочный и перчаточный режим действуют в общественных местах: ТЦ, магазинах, транспорте (в том числе такси). нарушителям грозят предупреждения и штрафы.