Медсестру волгоградского Главка наградили за помощь в борьбе с коронавирусом

Екатерине Апакиной вручили почетную грамоту за ее работу с коронавирусными пациентами. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сегодня 26 сотрудников медицинских организаций МВД России получили награды за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Среди них - медсестра волгоградской Медико-санитарной части поликлиники № 1 Екатерина Апакина. Она, как и ее коллеги, круглосуточно несет свою службу, спасая заболевших ковидом сотрудников полиции. Ее лично отметил министр внутренних дел РФ генерал Владимир Колокольцев.

Как призналась сама Екатерина Апакина, это не только ее заслуга - весь коллектив достоин благодарности за нелегкий труд в этот непростой для медиков период.

- Почетную грамоту Министра внутренних дел ей вручил начальник регионального главка МВД. Владимир Колокольцев пожелал всем сотрудникам медицинской службы МВД крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и благополучия, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.