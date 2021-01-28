Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

«По принципу Лужников»: в Волжском на базе стадиона Логинова строят спортивный кластер

Сдать объект планируют летом 2022 года
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

На территории рядом со стадионом Логинова в Волжском Волгоградской области идет большая стройка. Здесь планируют создать большой многофункциональный комплекс, где можно будет и спортом заняться и отдохнуть. Восстановят и сгоревший в 2018-м спортзал, появятся и новые объекты.

- Это будет не просто объект для занятий спортом. Здесь можно будет и гулять с детьми, и отдыхать семьями. Это будет современный многофункциональный кластер по типу московских Лужников. Таких у нас еще не было, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который сегодня, 28 января, приехал с инспекцией на строительную площадку.

Под этот кластер отвели несколько десятков гектаров, примыкающих к стадиону Логинова в Волжском.

На первом этапе здесь построят крытый футбольный манеж площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров. Деньги уже выделены в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Строит объект АО «Приволжтрансстрой». Работы идут с октября 2020-го и строители уже почти завершили нулевой цикл: готов фундамент, сваи и каркас административно-бытового корпуса.

- Работы идут в плановом порядке. Сегодня строители приступают к монтажу металлоконструкций, общий вес которых составляет порядка 600 тысяч тонн, - уточняет Бочаров.

Сдать манеж по документам должны в августе 2022 года, но хотят открыть его раньше.

Параллельно формируют концепцию развития всего кластера: где и какие объекты будут находиться. Глава региона поручил до конца года разработать такой план.

А планы большие: комплекс будет включать в себя не только спортзалы и поля, но также гостиницы для размещения спортсменов и инфраструктуру для активного отдыха.