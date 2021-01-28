«По принципу Лужников»: в Волжском на базе стадиона Логинова строят спортивный кластер

Фото администрации ВО.

На территории рядом со стадионом Логинова в Волжском Волгоградской области идет большая стройка. Здесь планируют создать большой многофункциональный комплекс, где можно будет и спортом заняться и отдохнуть. Восстановят и сгоревший в 2018-м спортзал, появятся и новые объекты.

- Это будет не просто объект для занятий спортом. Здесь можно будет и гулять с детьми, и отдыхать семьями. Это будет современный многофункциональный кластер по типу московских Лужников. Таких у нас еще не было, - отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который сегодня, 28 января, приехал с инспекцией на строительную площадку.

Под этот кластер отвели несколько десятков гектаров, примыкающих к стадиону Логинова в Волжском.

На первом этапе здесь построят крытый футбольный манеж площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров. Деньги уже выделены в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Строит объект АО «Приволжтрансстрой». Работы идут с октября 2020-го и строители уже почти завершили нулевой цикл: готов фундамент, сваи и каркас административно-бытового корпуса.

- Работы идут в плановом порядке. Сегодня строители приступают к монтажу металлоконструкций, общий вес которых составляет порядка 600 тысяч тонн, - уточняет Бочаров.

Сдать манеж по документам должны в августе 2022 года, но хотят открыть его раньше.

Параллельно формируют концепцию развития всего кластера: где и какие объекты будут находиться. Глава региона поручил до конца года разработать такой план.

А планы большие: комплекс будет включать в себя не только спортзалы и поля, но также гостиницы для размещения спортсменов и инфраструктуру для активного отдыха.