Волгоградка получила год условно за избиение инспектора ДПС

Женщине дали год условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент случился в ноябре 2020 года в Волгограде на улице Героев Тулы: машина ехала с выключенными фарами по встречке, а после того, как ее остановил инспектор ДПС, пассажирка избила его. Доказательствами в рассмотрении уголовного дела стали показания потерпевшего полицейского и его коллег. Когда инспектор пытался составить административный протокол на водителя, Кузнецова, являясь пассажиркой, решила вступиться.

- Кузнецова подошла к инспектору и попыталась ударить его рукой по лицу, затем умышленно ударила своей левой ногой в область правого бедра, после чего правой ногой нанесла ему удар в область паха, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Женщина, как выяснилось, была нетрезва. Впоследствии она во всем раскаялась, но это не освободило ее от ответственности. Сегодня ей вынесли приговор: за нападение на представителя власти Кузнецовой дали год условно.