«Двое уже со мной»: волгоградских четверняшек переводят из реанимации

Фото с личной странички Виктории Маркович.

К новорожденным в Волгограде четверняшкам приковано внимание не только медиков перинатального центра №2, за их судьбой следят тысячи людей. Поэтому мама Вика старается рассказывать все о малышах в своем инстаграме. Завтра – 29 января – им уже будет две недели (напомним, родились они 15 января2021 года). За это время все мальчишки окрепли, набрали немного вес и все уже дышат самостоятельно.

«Теперь нас в палате трое – я, Рома и Кирилл. Скоро обещают перевести ко мне и Диму с Богданчиком. Многие спрашивают: «Как же я их кормлю?». Пока я сцеживаю свое молочко и кормлю сыночков из шприца. Вчера прикладывала Рому к груди, но он только облизал, - смеется Виктория Маркович, - сил у малышей кушать самостоятельно еще не хватает. Но постепенно будем развивать их сосательные рефлексы».

Времени до выписки у квадромамы остается все меньше, поэтому дома отец большого семейства вместе с двумя дочками ускоренными темпами доделывают ремонт.