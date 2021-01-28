В Волжском сгорела квартира в пятиэтажке: пенсионер погиб, его супруга получила ожоги

Информацию о пожаре, который произошел ранним утром 28 января в Волжском, в службу спасения поступил от очевидцев. На улице Карбышева в пятиэтажном жилом доме горела квартира. Соседи учуяли запах гари, зная, что внутри находятся пожилые супруги. Наружу они выбраться не могли.

В 06.54 часов на место происшествия приехали расчеты 13-ой части. Уже через четверть часа огонь полностью ликвидировали. Спасатели смогли вывести 80-летнюю женщину и передать ее медикам, а вот мужчина такого же возраста скончался в квартире.

- Есть пострадавшие. Причина пожара – устанавливается, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки сотрудники ГУ МЧС тушили пять серьезных пожаров. Горели квартиры, подвал, строительный мусор, автомобиль. Волгоградцев просят быть внимательными, не пренебрегать элементарными правилами безопасности и в случае ЧП звонить на «101».