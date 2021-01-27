В 2021-м на обновление ДК Волгоградской области потратят 36 миллионов рублей

Планомерно в Волгоградской области приводят в порядок не только школы и больницы, но и Дворцы культуры. Часть отремонтировали и осовременили в прошлые годы, еще более 30 учреждений культуры попали в список на обновление в 2021 году. На эти цели будет выделено 36 миллионов рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

Как уточняют в комитете культуры, 22 учреждения смогут обновить свою материально-техническую базу в рамках федерального проекта «Культура малой родины». Куда-то купят новое оборудование (световое, звуковое, проекционное), где-то заменят кресла в зрительном зале и одежду для сцены, а где-то приобретут новые костюмы для артистов. В этот проект попали ДК Чернышковского, Быковского, Фроловского, Городищенского, Урюпинского, Даниловского, Среднеахтубинского, Дубовского, Серафимовичского, Калачёвского, Светлоярского, Котовского, Палласовского, Ленинского, Ольховского и Нехаевского районов.

Кроме того, в этом году десять волгоградских ДК ждет капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура».

И это не все. Также в 2021-м капитально отремонтируют три детские школы искусств, создадут две модальные библиотки, а в Волгограде, напомним, бывший кинотеатр «Победа» начнут перестраивать в Дом детства.