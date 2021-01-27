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В Волгоградской области выявили еще три очага бешенства

Три населенных пункта закрыли на карантин
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Еще три населенных пункта Волгоградской области закрыли на карантин по бешенству. Как следует из документации, представленной на сайте администрации Волгоградской области, очаги опасного заболевания зафиксированы в Серафимовичском районе (хутор Котовский), в Николаевском районе (село Ленинское) и в Старополтавском районе (село Беляевка).

Согласно приказу облкомветеринарии, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания среди животных, на территориях внедрен комплекс ограничительных мер. В частности, всех падших животных будут сжигать, а подворья, где обнаружат заболевание подлежит дезинфекции. Вывоз животных за пределы данных населенных пунктов запрещен.

Карантин по бешенству действует в течение 60 дней.

Отметим, что это уже не первые очаги бешенства в Волгоградской области, выявленные в этом году. И следят за ними сейчас особенно тщательно, после того, как в прошлом году в регионе от бешенства скончалась 8-летняя девочка.