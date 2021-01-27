В Волгоградской области выявили еще три очага бешенства

Еще три населенных пункта Волгоградской области закрыли на карантин по бешенству. Как следует из документации, представленной на сайте администрации Волгоградской области, очаги опасного заболевания зафиксированы в Серафимовичском районе (хутор Котовский), в Николаевском районе (село Ленинское) и в Старополтавском районе (село Беляевка).

Согласно приказу облкомветеринарии, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания среди животных, на территориях внедрен комплекс ограничительных мер. В частности, всех падших животных будут сжигать, а подворья, где обнаружат заболевание подлежит дезинфекции. Вывоз животных за пределы данных населенных пунктов запрещен.

Карантин по бешенству действует в течение 60 дней.

Отметим, что это уже не первые очаги бешенства в Волгоградской области, выявленные в этом году. И следят за ними сейчас особенно тщательно, после того, как в прошлом году в регионе от бешенства скончалась 8-летняя девочка.