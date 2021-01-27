26 ериков и озер расчистят в Волго-Ахтубинской пойме в 2021 году

Ерики и озера поймы получат вторую жизнь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще 26 ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы станут глубже и чище в 2021 году благодаря программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». На 14 водоемах работы стартовали в прошлом году, в этом начнется экологическая реабилитация еще 12 ериков и озер в природном парке Волгоградской области.

Как рассказали в облкомприроды, среди вошедших в программу водоемов популярные у волгоградцев места отдыха - ерики Верблюд и Осинки, Коршевистый и Суходол, Дудак и Гнилой, а также озеро Два брата и ведущие к ним протоки. Также в природном парке Волго-Ахтубинская пойма в 2021 году должны достроить 17 водопропускных сооружений.

При этом до 2024 года в пойме планируют оздоровить почти сотню ериков и возвести 72 гидротехнических сооружения. Это позволит сохранить уникальную природную зону, которая имеет международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО.