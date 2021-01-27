В Волгограде ликвидируют МУП «Ритуал»

Чиновники говорят, МУП убыточный и не работает по сути уже два года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде ликвидируют единственное муниципальное предприятие, которое работало на рынке похоронных услуг. Речь идет о МУП «Ритуал». Причина – нерентабельность.

Как сообщают в Волгоградской гордуме, «Ритуал» практически не работает с 2017 года, и вместо прибыли наращивает долги. Поэтому решено его закрыть.

- За 2019 год и 9 месяцев 2020-го доходы МУП были равны нулю, зато убытки составили более полумиллиона рублей. Предприятие фактически не ведет деятельность, а по информации департамента городского хозяйства, к концу 2020-го в штате «Ритуала» числился всего один работник, - поясняют причину ликвидации МУПа в гордуме.

Напомним, что МУП «Ритуал» создали в 2010 году (когда мэром Волгограда был Роман Гребенников), как конкурента частной компании «Память».

«Это предприятие создаст здоровую конкуренцию и, возможно, заставит уже действующую в нашем городе коммерческую организацию, специализирующуюся на предоставлении ритуальных услуг, изменить свою ценовую политику и общую стратегию работы», - говорил Гребенников.

Но так «Ритуал» не стал прибыльным МУПом.

«По закону, созданные ранее МУПы, осуществляющие деятельность на товарных рынках в РФ, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. Вопрос о закрытии нерентабельного «Ритуала» не раз поднимался на заседаниях городской балансовой комиссии. В июле 2020 года администрации Волгограда рекомендовали ликвидировать убыточный МУП», - уточняют в гордуме.

Документ о ликвидации данного МУПа сначала рассмотрят на ближайшем заседании комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Волгоградской гордумы.