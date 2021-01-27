Было 13 сообщников: в Волгограде перед судом предстанет москвичка, обвиняемая в организации казино

Жительница Московской области может сесть в тюрьму на 6 лет Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде ожидает суда 29-летняя москвичка. Ее обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр. Она стала 14-й и последней участницей организованной преступной группы, которая открыла подпольное казино в жилом доме по адресу Рижская, 24 в Дзержинском районе Волгограда. Преступный бизнес работал с января по июнь 2020 года. В помещении для казино было игровое оборудование.

Всего в состав преступной группы входили 5 женщин и 9 мужчин. Самому молодому участнику ОПГ 26 лет, а самому старшему - 47. Уголовные дела в отношении 13 человек уже рассматривает суд. Теперь к ним добавилась еще одна соучастница. Материалы на 29-летнюю москвичку направили в Дзержинский районный суд. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, девушке грозит до шести лет лишения свободы.