Тело нашли в подвале: в Волгограде поймали рецидивиста, убившего мужчину

Днем 21 января в подвале одной из многоэтажек, расположенных на бульваре 30-летия Победы в Волгограде, обнаружили тело мужчины. Его явно били, а потом еще и зарезали. На бедре жертвы насчитали несколько колото-резаных ран. На поиски убийцы тут же подняли всех правоохранителей. И, как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, преступника уже нашли и задержали.

- Следователи сразу завели уголовное дело по статье «Убийство». Вместе с сотрудниками полиции в первые же сутки удалось установить личность убитого. А чуть позже и подозреваемого в жестокой расправе над ним. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 39-летний волгоградец, который, к слову, только четыре месяца назад вышел из колонии, - рассказывают в пресс-службе СУ СК по региону.

Рецидивиста тут же объявили в розыск. Искали несколько дней, а обнаружили и задержали убийцу сотрудники Росгвардии, когда патрулировали улицы Волгограда.

- Как рассказал мужчина, в тот день он с убитым распивал спиртные напитки. Между ними вспыхнул конфликт и он вспылил. По ходатайству следователя суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу, - уточняют в региональном ведомстве.