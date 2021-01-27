Депутаты ждут волгоградцев с жалобами на медицину

Фото с сайта гордумы Волгограда.

Несмотря на то, что здравоохранению сегодня уделяют особо пристальное внимание, нареканий на нашу медицину у волгоградцев хоть отбавляй. В соцсетях то и дело жители жалуются: на очереди в поликлиниках, на отсутствие бесплатных лекарств, на долгое ожидание «скорой» и так далее. Поэтому первую неделю приемов граждан, которую ежегодно проводят депутаты, решили посвятить именно вопросам здравоохранения.

Тематические приемы пройдут с 1 по 5 февраля 2021 года.

В эти дни можно попасть на прием к депутатам Госдумы, Волгоградской облдумы, гордумы Волгограда, а также к сенаторам РФ от Волгоградской области. Со своими жалобами и предложениями волгоградцы также могут обратиться к представителям «Единой России».

- Для более оперативного решения вопросов граждан в работе также примут участие представители регионального комитета здравоохранения, областных структур Роспотребнадзора, Росздравнадзора и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - уточняют в пресс-службе гордумы.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии региональной общественной приёмной: (8442) 33-16-84.