Из-за ошибки ветврача в волгоградские магазины едва не попала просроченная молочка

Более семи литров просроченного питьевого биойогурта рисковали купить жители Волгоградской области из-за неверного заключения ветврача «Волгоградской городской станции по борьбе с болезнями животных». Специалист оформил сопроводительные ветсправки, хотя было очевидно, что срок годности у продукта истек. Выявить нарушение удалось благодаря системе «Меркурий». Сделали это сотрудники Россельхознадзора. Просто проверили документы в электронном виде и сопоставили факты.

В итоге ветврач попал под статью «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

- По факту выявленного нарушения в отношении ветеринарно-санитарного врача ГБУ ВО «Волгоградская горСББЖ» возбуждено административное производство, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Ууправления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия