Перспективы ИЖС Игорь Артамонов обсудил на встрече с вице-президентом "Сбербанка" и застройщиками региона

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Липецкая область может стать пилотным регионом, где Сбербанк начнёт внедрять новый продукт по финансированию индивидуального жилищного строительства

Перспективы сотрудничества сегодня обсудили участники встречи, которую провёл руководитель региона Игорь Артамонов.

Вице-президент ПАО «Сбербанк» презентовал липецким строительным компаниям новый кредитный продукт для юридических лиц. Концепция включает комплекс предложений – от проектного финансирования до льготного ипотечного кредитования. Рассматривается возможность использования эскроу-счетов.

«Мы поддержали инициативу наших партнёров из Сбербанка по реализации в Липецкой области проекта по финансированию ИЖС. У нас есть подходящие участки, в том числе с инфраструктурой. Если посмотреть на данные по вводу жилья в регионе, то видно, что большая часть – это частные дома. Для нас предложенная идея интересная и перспективная. Будем обсуждать», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В настоящее время прорабатываются ключевые вопросы пилотного продукта. Представители Сбербанка посетили перспективные строительные площадки и приняли решение рассмотреть возможность включения Липецкой в пилотный проект.