Под Волгоградом коммерсант вместо налогов выплатил 15 миллионов рублей за кредиты и аренду

В ближайшее время Светлоярский районный суд Волгоградской области решит судьбу 48-летнего директора сельскохозяйственной фирмы, который не уплатил в казну государства 15 миллионов рублей. По версии следствия, коммерсант прекрасно знал о задолженности перед ФНС, а еще помнил о долгах по кредитам и аренде. В надежде обойти закон, он решил расплатиться по личным счетам.

- Обвиняемый в декабре 2018 года организовал направление писем о перечислении оплаты за ранее поставленную продукцию (зерновые), минуя расчетный счет организации. Фактически деньги поступали на счета кредиторов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что еще до судебного разбирательства, на стадии обвинительного заключения, мужчина признал вину и вернул все деньги. Однако сотрудники СУ СКР по Волгоградской области ранее возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.