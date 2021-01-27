В Волгоградской области обнаружили посевы сои с ГМО

В последние годы генно-модифицированные семена активно распространяются по всему миру. Сегодня их используют не только в Азии, Африке и Латинской Америке, такие семена через Украину, Армению, Азербайджан и Узбекистан попадают и в Россию. Поэтому специалисты управления Россельхознадзора отбирают пробы ввозимых импортных семян в пунктах пропуска и в местах их доставки, а также пробы дикорастущих родственных видов растений. На днях в управлении отчитались о результатах этой работы в 2020-м году в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. И, если у соседей «гмошных» семян и растений не нашли, то в Волгоградской области обнаружили ГМО в посевах сои.

- В 3 образцах вегетативных частях растений посевов сои было выявлено ГМО. В связи с чем по согласованию с Волгоградской областной прокуратурой была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой юридическое лицо привлечено к административной ответственности, - сообщают в теруправлении.