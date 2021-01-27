На «Волгоград Арене» новый газон открыли «подышать»

Фото с инстаграма "Волгоград Арены"

Пока волгоградский «Ротор» тренируется в Турции и наставник опять «рокирует» состав, на «Волгоград Арене» тоже активно готовятся к новому сезону. Обещают, что к весне на стадионе будет поле не хуже, чем было к мундиалю. Эксперты уже отчитались: газон хорошо взошел и пережил морозы.

Напомним, что осенью прошлого года было принято решение обновить газон «Волгоград арены», который за три года активной эксплуатации пришел в неудовлетворительное состояние.

- В конце 2020 года была развернута посевная компания. В обновле нную почву заложили семена топовых сортов газонных трав, внесли минеральные удобрения, после чего поле накрыли мембраннои тканью для обеспечения парникового эффекта. А сегодня на поле уже взошли качественные и дружные всходы. Они успешно перенесли крещенские морозы и специалисты открыли поле (чтоб оно «подышало») и внесли дополнительные пролонгированные удобрения. Гринкиперы следят за газоном круглые сутки и периодически его поливают, - рассказывают сотрудники «Волгоград Арены» А, чтобы газон «веселее» зеленел, специалисты сейчас устанавливают над полем дополнительную систему освещения.

- Она позволяет в пасмурную погоду поддерживать комфортные условия для молодых всходов, - поясняют эксперты стадиона.