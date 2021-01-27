У всех были проблемы с сердцем: от коронавируса в Волгоградской области скончались еще 5 жителей

Кроме болезней сердца, у умерших пациентов были и другие проблемы со здоровьем Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый день в Волгоградской области увеличивается список жертв, причиной смерти которых стал коронавирус. Пандемия, по официальным данным, унесла жизни уже 587 волгоградцев. 27 января в области подтвердили 5 летальных исходов: скончались 4 женщины и 1 мужчина. У них у всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. В ковидных стационарах у них диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

Жительница Волгограда при первых симптомах болезни пошла в поликлинику. 54-летней пациентке назначили амбулаторное лечение. Но положительной динамики оно не давало. Тогда волгоградку положили в госпиталь при Волгоградской областной клинической психиатрической больнице №2. Но время было упущено. Похожая ситуация и с 69-летней жительницей областного центра. Сразу же обратилась к терапевту, который прописал домашнее лечение. Состояние становилось хуже, после чего ее забрали в клиническую больницу №5. У волгоградки были проблемы с органами дыхания.

Уже в тяжелом состоянии оказалась в 15-й больнице 61-летняя жительница областного центра. Медики не смогли установить дату и способ заражения. Женщина страдала хроническими заболеваниями органов дыхания. Сразу же в реанимацию госпитализировали и 68-летнюю жительницу Камышина. Скорая ее привезла в 1-ю городскую больницу. У нее были проблемы с эндокринной системой.

На 4-й день болезни отправился в поликлинику 60-летний мужчина из Среднеахтубинского района. После обследования его направили в 4-ю клиническую больницу. Пациент страдал заболеваниями эндокринной системы.