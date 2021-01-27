Михайловка догоняет Волгоград и Волжский по новым случаям COVID-19

Новые заболевшие ковидом зафиксированы в 19-ти районах Волгоградской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Постепенно обстановка с коронавирусом стабилизируется, как в в целом в России, так и в Волгоградской области в частности. Но говорят эксперты об этом с опаской, так как новых случаев в нашем регионе выявляют еще достаточно много. Только за минувшие сутки, к 27 января 2021 года, диагноз COVID-19 подтвердили у 241 жителя области. Кроме главных «очагов» Волгограда и Волжского (где зарегистрировано сегодня 61 и 54 новых случая соответственно), в ТОП-5 попали также Михайловский, Камышинский и Городищенский районы. Причем Михайловка уже обошла Камышин: 20 и 18 новых пациентов соответственно. В Городище чуть меньше – 14 новых пациентов.

Как уточняют «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, сегодня новые случаи зафиксированы в 19-ти районах. В «десятке» по числу заболевших кроме вышеперечисленных опять оказался Николаевский район (14 положительных тестов на COVID-19), Иловлинский (плюс 10), Котовский (плюс 9), Фроловский (плюс 8). В Старополтавском и Среаднеахтубинском районах – по 6 заболевших, В Котельниковском 5, в Пуднянском – 4 и в Ленинском – 3. По одному-два случая зафиксировано в Чернышковском, Суровикинском, Урюпинском, Дубовском, Алексеевском и Новоаннинском районах.

Тревожным остается и тот факт, что среди новых пациентов по-прежнему много пожилых людей из группы риска: 50 человек в возрасте 65+. Также положительный тест сегодня получили 18 детей, среди которых 13 школьников.