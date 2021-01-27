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Происшествия

За сутки волгоградцы обогатили мошенников на полтора миллиона

Аферисты продолжают дистанционно обманывать наивных жителей области
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Полутора миллионов рублей лишились более десятка жителей Волгоградской области 26 января. Все они написали заявления в полицию и рассказали о схемах, благодаря которым мошенники обогатились на наивности граждан.

Свои сбережения потерял 86-летний пенсионер из Палласовского района, доверившись «сотрудникам пенсионного фонда». Аферисты пообещали пожилому мужчине компенсацию за ранее купленное им лекарство и попросили перевести комиссию – 400 тысяч рублей. Так он и поступил. А вот 28-летняя волгоградка поверила тому, что ее счет подвергся серьезной атаке и продиктовала обманщику данные смски и CVV-код. Затем с ее карты испарились 255 тысяч. По этой же схеме у 43-летней женщины из Калачевского района украли 210 тысяч.

- Обману подверглись и другие жители региона. В разных случаях ущерб составил от 41 до 255 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградцев настоятельно просят не доверять телефонным мошенникам. После звонка лучше обратиться в свой банк лично и уточнить волнующую информацию. Также никому никогда не диктовать данные своих банковских карт.

Криминал