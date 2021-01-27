Рыба, масло, морковь, гречка подорожали в Волгоградской области

Гречка теперь стоит 75 рублей за килограмм Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еженедельно в Волгоградской области следят за тем, как меняются цены на прилавках магазинов и рынков. И чаще они растут, нежели падают. За минувшую неделю – с 18 по 25 января – в регионе значительно подорожала морковь. Ценник увеличился на 6,73%, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате. Килограмм в среднем теперь стоит 30 рублей. На 2% выросла стоимость подсолнечного масла. Также на 2% вырос ценник у полукопченой колбасы. Стоимость килограмма мороженой рыбы увеличилась на 1,84%. От одного до двух процентов рост цен зафиксировали на вареную колбасу, поваренную соль, пшеничную муку, рис, гречку.

На некоторые продукты в регионе цены снизились. На 2,5% стал дешевле репчатый лук, а капуста – на 2,1%. Макароны стали выгоднее на 1,5%. На 3,3% упал ценник на чай. Курные яйца подешевели на 1%.