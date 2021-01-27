В этом году из аварийных домов расселят 1,5 тысячи волгоградцев

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгоградской области продолжают расселять жильцов аварийных домов. В прошлом году счастливыми новоселами стали 1600 человек из Волгограда и еще нескольких районов области. При этом в Волжском жилищный вопрос обладателей квартир в ветхих домах решили досрочно. В этом году в планах властей расселить еще полторы тысячи человек.

- В 2021 году в новые благоустроенные квартиры переедут еще почти 1500 жителей региона — в настоящее время профильный комитет оформляет необходимую для расселения документацию, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что проект действует до 2025 года: за это время власти расселят более 170 тысяч «аварийных» квадратных метров на территории Волгоградской области. Обойдется это в восемь миллиардов рублей. Новоселами станут порядка 11 тысяч семей.