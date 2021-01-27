Волгоградский адвокат пообещал освободить коррупционера за 6 миллионов и сам сел на 4 года

Адвокат получил 4 года за мошенничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил 43-летнего адвоката к 4 годам колонии общего режима за мошенничество в крупном размере. Известно, что осужденный несколько лет назад защищал коррупционера. За свободу он потребовал 6 миллионов. Часть средств, по словам юриста, должны были пойти на взятки работникам суда.

- Подсудимый передал адвокату оговоренную сумму. Полученными деньгами защитник распорядился по своему усмотрению, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако сам адвокат вину свою не признал, обвинив бывшего подзащитного во лжи. Якобы тот «оговорил его за некачественное оказание юридической помощи». Но опытные следователи СУ СКР по Волгоградской области смогли найти достаточно доказательств вины адвоката. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Добавим, что в раскрытии данного преступления участвовали сотрудники ГУ МВД и УФСБ по региону.

Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.