Выступал с Еленой Образцовой, работает с Денисом Мацуевым: в волгоградском театре «Царицынская опера» новый худрук

Прежний худрук "Царицынской оперы" останется в театре Фото: Александр КУЛИКОВ

У Царицынской оперы новый художественный руководитель. Им стал известный российский дирижер Антон Лубченко. Он уже приступил к своим обязанностям в театре Волгограда. Прежний худрук Царицынской оперы ее не покинул. Николай Черепанов возглавил оперную труппу театра, сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете культуры.

Антон Лубченко родился в 1985 году. Он выпускник Санкт-Петербургской консерватории. Уже в 25 лет возглавил государственный академический театр оперы и балета в Бурятии. Затем создал оркестр, оперную и балетную труппы в Государственном Приморском театре (сейчас – Приморская сцена Мариинского театра). Также Антон Лубченко был музыкальным руководителем Александринского театра и худруком Сочинского симфонического оркестра.

В качестве дирижера новый худрук Царицынской оперы сотрудничает с Мариинским театром, московской «Новой оперой», Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии. Также маэстро работал с зарубежными симфоническими оркестрами, в том числе Дрезденской штатскапеллы, Брукнерхауса в Линце, Национального балета Канады в Торонто. Выступал вместе с Еленой Образцовой, Маквала Касрашвили и Джойсом Дидонато. Среди постоянных партнеров Антона Лубченко по сцене Денис Мацуев, Ольга Перетятько, Владимир Галузин, Екатерина Мечетина.