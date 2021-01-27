Мокрый снег и дождь, сильный туман: дорожники готовятся бороться с непогодой в Волгоградской области

От водителей при плохой погоде требуется осторожность на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожные службы в Волгоградской области готовятся к борьбе со стихией. Ожидаются неблагоприятные погодные условия. 27 и 28 января в Волгоградской области прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь. Температуры будут колебаться от плюсовых к минусовым. Поэтому на дорогах будет гололед. Остаются в регионе и туманы, при которых видимость составляет 200-500 метров. Так что ситуация на трассах осложнится. К тому же в регионе сильные ветра до 18 метров в секунду. Для ликвидации последствий непогоды в Волгоградской области на федеральные магистрали могут выйти 184 единиц спецтехники. Они будут чистить снег и посыпать дороги реагентами. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Упрдор Москва – Волгоград. Дежурство ведется в круглосуточном режиме.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и не мешать работе спецтранспорта. В случае нештатных ситуаций на трассе автомобилисты могут обратиться по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 71-04-32, (8442) 50-31-22.